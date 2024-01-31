Иммунолог назвал вирус с наибольшим шансом вызвать новую пандемию

«Никто точно не скажет, когда начнется новая пандемия. Должно произойти стечение некоторых случайных обстоятельств. Но, в частности, в ближайшие 3-5 лет относительно высокая вероятность пандемии гриппа. Во-первых, потому что мы видим, что такое случалось и раньше. Во-вторых, потому что в последние 10 лет резко увеличилась частота вспышек птичьего гриппа, которые происходят в разных странах мира. То есть, они не локализованы географически. Так что у гриппа самые высокие шансы на "естественную" пандемию», — сказал Крючков.