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Иммунолог назвал вирус с наибольшим шансом вызвать новую пандемию

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вероятнее всего, новую пандемию может вызвать вирус гриппа или коронавирус. Также нельзя исключать риска распространения некоторых тропических лихорадок, но вероятность этого значительно меньше.

Иммунолог назвал вирус с наибольшим шансом вызвать новую пандемию
© Lenta.ru

«Никто точно не скажет, когда начнется новая пандемия. Должно произойти стечение некоторых случайных обстоятельств. Но, в частности, в ближайшие 3-5 лет относительно высокая вероятность пандемии гриппа. Во-первых, потому что мы видим, что такое случалось и раньше. Во-вторых, потому что в последние 10 лет резко увеличилась частота вспышек птичьего гриппа, которые происходят в разных странах мира. То есть, они не локализованы географически. Так что у гриппа самые высокие шансы на "естественную" пандемию», — сказал Крючков.

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Коронавирусы, по его словам, также теоретически могут представлять достаточно высокую угрозу. Вспышки среди животных, как напомнил иммунолог, регулярны, кроме того, эта группа вирусов в целом широко распространена.

«Но есть хорошая новость по этим двум инфекциям: у нас есть глубокое их понимание. Создание вакцин в случае пандемии не вызовет больших трудностей, а это очень большое преимущество. Также понятны механизмы контроля. При правильном организационном подходе, международном взаимодействии последствия, конечно, будут, но они окажутся не такими критичными», — уверен иммунолог.

Большее беспокойство в этом отношении, по мнению Крючкова, могут вызывать тропические лихорадки. Несмотря на то, что вероятность пандемии с их участием значительно ниже, потенциально они являются куда более опасными.

«Там меньше технологий разработано, меньше вакцин, меньше противовирусных препаратов. Работа в этом направлении сейчас ведется и есть шанс, что необходимые препараты все же успешно разработают», — заключил Крючков.

Ранее сообщалось, что у волка, напавшего на четырех человек в Курганской области и загрызшего женщину, заподозрили наличие зомби-вируса. Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге.

Болезни и лекарства
Николай Крючков