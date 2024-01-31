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На востоке Китая зафиксировали случай смерти человека от птичьего гриппа

Случай смерти человека от птичьего гриппа зафиксирован на востоке КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Государственное управление по контролю за заболеваниями.

В Китае зафиксировали случай смерти человека от птичьего гриппа
© Unsplash

Указывается, что в результате осложнений, вызванных инфицированием штаммами H3N2 и H10N5, скончалась 63-летняя женщина из города Сюаньчэн в восточной провинции Аньхой. Признаки недомогания у пациентки появились еще в конце ноября 2023 года. Женщину поместили в местную больницу, а позже перевели в одно из медицинских учреждений восточной провинции Чжэцзян, где она скончалась 16 декабря.

Сообщается, что эпидемиологи уже отследили контактировавших с заболевшей и не выявили новых случаев.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания для людей не опасны.

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