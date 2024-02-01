Риск сердечно-сосудистых заболеваний: факторы

Разбираемся, в каких случаях они могут нанести вред.

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Физические нагрузки, бани и сауны, а также секс положительно влияют на здоровье, но во всём нужно соблюдать умеренность. Как эти активности влияют на работу сердца и когда могут быть опасны, рассказывает кардиолог.

Польза и вред физических нагрузок

«Мы все знаем, что регулярные физические упражнения имеет огромное значение для нашего здоровья, в том числе и для нашего сердца. Однако, как и во всём, здесь есть некоторые подводные камни».

Исследования показывают, что для большинства людей умеренная физическая активность, такая как ходьба, плавание или занятия в спортзале, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это способствует улучшению кровообращения, эластичности кровеносных сосудов и профиля липидов в организме.

Физическая активность оказывает ряд положительных эффектов на сердечно-сосудистую систему:

помогает укрепить сердечную мышцу, что способствует улучшению кровообращения и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний;

способствует расширению кровеносных сосудов, что помогает снизить кровяное давление. Это особенно важно для людей с гипертонией или предрасположенностью к высокому давлению;

улучшает холестериновый профиль: повышает уровень «хорошего» (липопротеинов высокой плотности) и снижает уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности). Это помогает снизить риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний;

снижает риск развития сахарного диабета — помогает улучшить чувствительность клеток к инсулину, что способствует нормализации уровня сахара в крови;

помогает сжигать калории и поддерживать нормальный вес. Избыточный вес является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому поддержание здорового веса имеет важное значение.

Рекомендуется заниматься умеренно-интенсивными аэробными упражнениями (ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде) в течение 150 минут в неделю или высокоинтенсивными – в течение 75 минут в неделю. Нужно постепенно увеличивать аэробные нагрузки до 300 минут в неделю: это по 40 минут каждый день или по 60 мин пять раз в неделю.

Перед началом любой физической активности необходимо проконсультироваться с врачом для оценки состояния здоровья и получения рекомендаций, особенно если у вас есть какие-либо медицинские ограничения.

Что касается пациентов, у которых есть проблемы с сердцем, то им могут принести пользу следующие виды упражнений:

Ходьба. Это одна из самых доступных и безопасных форм аэробных нагрузок. Вы можете ходить на свежем воздухе или на беговой дорожке в спортивном зале. Важно начинать с умеренной нагрузки и постепенно увеличивать длительность и интенсивность тренировок. Велосипед. Ещё один вариант аэробной тренировки. Например, кататься на улице или в спортивном зале на стационарном велотренажёре. Плавание. Такой вид активности отлично снимает нагрузку с суставов и предотвращает травмы. Эта форма тренировки особенно полезна для людей с проблемами суставов или ожирением. Эллиптический тренажёр. Это устройство сочетает в себе ходьбу, бег и эффекты лыжного хода. Оно нагружает мышцы ног и рук, укрепляет сердце и сосуды. Танцы. Такие занятия являются забавным и энергичным способом улучшить кардиологическое здоровье. Подойдёт любой стиль, который вам по душе.

Для людей с уже существующими сердечно-сосудистыми заболеваниями или для тех, кому старше 40-50 лет, важно получить консультацию кардиолога перед тем, как начать новую интенсивную тренировку или увеличивать уровень физической активности. Иногда интенсивные нагрузки могут оказаться вредными для сердца, поэтому здесь необходимо делать акцент на индивидуальный подход и соблюдать меру.

Польза и вред бани и сауны

Исследования показывают, что посещение бани или сауны имеют некоторые позитивные эффекты на сердце. В частности, это улучшает кровообращение, расширяет кровеносные сосуды и способствует улучшению общего самочувствия.

Однако, как и с физическими нагрузками, важно помнить о мере и учитывать своё состояние. Людям с сердечно-сосудистыми проблемами следует консультироваться с врачом, прежде чем подвергаться воздействию высоких температур.

Польза и вред секса

Учёные проанализировали влияние интимного контакта на сердце, и результаты оказались интересными. Для большинства людей здоровые отношения и активная сексуальная жизнь полезны для сердца: от повышенного пульса и улучшенного кровообращения до хорошего настроения и снижения уровня стресса.

Для пациентов, которые перенесли операции на сердце, есть несколько технических рекомендаций в раннем послеоперационном периоде, чтобы безопасно заниматься сексом.

Вот некоторые из них:

Перед тем как начать сексуальную активность после операции на сердце, очень важно обсудить это с кардиологом или оперирующим хирургом. Они смогут дать рекомендации, основанные на вашем индивидуальном состоянии и на характеристиках операции. После операции на сердце рекомендуется постепенно возобновлять сексуальную активность. Начните с нежных и низкоинтенсивных форм активности, а затем увеличивайте интенсивность по мере восстановления. Старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок и стресса во время сексуальной активности. Выбирайте позы, которые сильно не нагружают сердце и кровеносную систему. Обратите внимание на симптомы. Если во время секса у вас появляются сильная боль в груди, затруднённое дыхание, сердцебиение, головокружение или другие неприятные ощущения, немедленно прекратите половую активность и обратитесь за медицинской помощью. Если вам назначены медикаменты после операции на сердце, убедитесь, что вы принимаете их правильно и регулярно. Некоторые препараты могут влиять на сексуальную функцию, поэтому обсудите это с вашим врачом. Уделите внимание психологическому благополучию, поскольку операция на сердце вызывает стресс и нервозность, что влияет на сексуальную активность. Постарайтесь расслабиться и снять напряжение перед интимным контактом.

Помните, что эти рекомендации являются общими и различаются в зависимости от вашего индивидуального состояния и типа операции. Всегда обсуждайте любые вопросы и сомнения со своим врачом, чтобы получить профессиональные рекомендации, основанные на вашем конкретном случае.

Вредные для сердца привычки

Негативно на здоровье сердца влияют курение, в том числе пассивное, неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя и сидячий образ жизни. Эти привычки следует свести к минимуму или полностью исключить из вашей жизни.