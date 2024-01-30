Как общаться с больным деменцией, чтобы его не обидеть

Иногда кажется, что общаться со страдающим деменцией человеком очень сложно. Но если знать, как это делать правильно, можно не только не обидеть человека, но и помочь ему.

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О том, как общаться с больным деменцией, — в материале «Рамблера».

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Не унижайте человека

Не говорите с человеком свысока и не обращайтесь с ним как с младенцем. Независимо от того, насколько человек с деменцией может или не может вас понять, обращайтесь к нему с почтением и используйте уважительный тон голоса.

Используйте его предпочтительное имя

Узнайте, какое имя предпочитает человек, и используйте его. Будьте осторожны с использованием слов «милый», «дорогой» и других подобных. Возможно, вы подразумеваете искреннюю привязанность, но это может показаться унизительным или высокомерным.

Используйте нежные прикосновения

Хотя некоторые люди могут обидеться, если вы нарушите их личное пространство, многие ценят нежные прикосновения. Важно знать, как человек реагирует на физические контакты. Возможно, вам захочется слегка похлопать человека по плечу или взять его за руку во время разговора. Личные прикосновения очень важны и могут стать эффективным способом дать понять, что вам не все равно.

Не говорите громко

Не у всех людей с деменцией нарушен слух, и использование громкого тона может вызвать у них ощущение, что вы кричите на них. Чтобы начать разговор с человеком, используйте четкий, нормальный тон голоса.

Если человек не отвечает или вы поняли, что у него проблемы со слухом, вы можете увеличить громкость.

Не используйте сленг и фигуры речи

По мере прогрессирования деменции человеку может быть все труднее понять, что вы пытаетесь ему сказать. Например, если сказать близкому человеку с болезнью Альцгеймера, что «с него песок сыпется», он, скорее всего, начнет искать этот песок.

На самом деле, тест на интерпретацию пословиц, в котором испытуемому предлагается объяснить абстрактные идеи, является одним из способов выявления симптомов деменции.

Не игнорируйте собеседника

Если у вас есть вопрос, сначала задайте его человеку, чтобы дать ему возможность ответить, прежде чем обращаться за ответом к его семье. Также не говорите о человеке так, как будто его нет рядом. Возможно, они понимают больше, чем вы думаете, поэтому выражайте свое уважение, обращаясь к ним напрямую.

Расположитесь на их уровне

Вместо того чтобы стоять прямо и смотреть вниз на сидящего человека, наклонитесь, чтобы оказаться на одном уровне с ним. Возможно, физически вам будет менее удобно, но это будет способствовать более комфортному и уважительному общению.

Избегайте допросов

Ограничьтесь несколькими вопросами. Ваша цель — ободрить и поддержать собеседника во время визита, а не задавать ему бесконечные вопросы, на которые он может затрудниться ответить.

Улыбайтесь и устанавливайте зрительный контакт