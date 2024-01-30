Россиянам раскрыли порядок действий при появлении фурункулов

Выдавливание прыщей и фурункулов в домашних условиях может привести к осложнениям, самое серьезное из которых — сепсис, предупредила заведующая кафедрой дерматовенерологии и косметологии АПО ФНКЦ ФМБА России Елена Владимирова. В комментарии для «Ленты.ру» врач раскрыла порядок действий, которому нужно следовать при появлении фурункулов.

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Владимирова объяснила, что прыщи, образующиеся на поверхности кожи, сами проходят за пять-семь дней, не оставляя следа. Фурункулы же разрастается глубоко внутрь, затрагивая сальную железу и прилегающие ткани.

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«Фурункулы нельзя выдавливать самостоятельно. Вскрывать их может только хирург. Если сделать это дома, то велика вероятность попадания бактерий в кровоток и заражение всего организма. Может развиться сепсис. Особую опасность представляют фурункулы, расположенные в области глаз», — предупредила доктор

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Помимо сепсиса, фурункул может вызвать абсцесс, продолжила собеседница «Ленты.ру». При нем гнойное содержимое не может выйти на поверхность и накапливается, из-за чего на его месте образуется полость.

Гной может распространиться в глубину, вызывая флегмону. При этом переход инфекции на стенки сосудов становится причиной тромбофлебита. Инфекция может распространиться на близлежащий лимфоузел, вызывая его воспаление

Елена Владимирова – дерматовенеролог

Владимирова отметила, что при появлении фурункула нужно сразу обратиться к дерматовенерологу, чтобы тот подобрал консервативные методы лечения в домашних условиях. Остановить развитие фурункулов способы антисептики и антибиотики, объяснила врач.

«Если в течение недели гнойное содержимое так и не вышло наружу, нужно идти к хирургу для вскрытия фурункула в стерильных условиях операционной», — подвела итог кандидат медицинских наук.