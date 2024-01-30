Врач дала неожиданное объяснение, с какой целью мужчины отращивают бороду

Многие мужчины отращивают бороду, чтобы скрыть второй подбородок, заявила в беседе с «Газетой.ру» врач-стоматолог и ортодонт, кандидат медицинских наук Анна Калинина. По ее словам, с помощью брутального образа некоторые пытаются спрятать свои комплексы по поводу внешности, избежав при этом визита к косметологу.

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Многие мужчины не показывают, но они сильно комплексуют из-за своего отражения в зеркале. <...> Им проще отрастить бороду, замаркировав второй подбородок, — пояснила врач.

Она рассказала, что одной из причин возникновения второго подбородка могут быть стоматологические проблемы. Так, при стирании зубов либо при недостаточно развитой нижней челюсти или ее заднем положении снижается высота нижней трети лица, что приводит к появлению двойного подбородка. Внешность становится менее мужественной, так как овал лица уже не такой четкий и выраженный, пояснила ортодонт.

Для решения проблемы Калинина порекомендовала записаться на прием к стоматологу-ортодонту, а также к остеопату, так как при лечении зубов происходят изменения в шейном отделе, которые в том числе оказывают влияние на внешность.