Член СПЧ опровергла связь стресса с заболеваемостью онкологией

«Психосоматика – это пока абстрактное понятие. Понятие стресса, депрессии, когда у человека тяжелая травма существует, конечно, это все влияет на здоровье. Это усугубляет хронические заболевания и так далее, не надо себя подвергать тяжелым переживаниям. Но нет доказательств тому, что какие-то стрессы приводят конкретно к онкологии. Нам пишут, что бракоразводные дела приводят к тяжелым заболевания. Есть же огромное количество людей, которые пережили развод, но это ни к чему не привело. Доказательств нет. Здоровье наше в целом – это очень важно, включая психику», - отметила она.