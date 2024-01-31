Специалист назвала причины возникновения боли в коленях

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала, по каким причинам могут возникать боли в коленях.

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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» она отметила, что дело может быть в растяжении или повреждении связок, мениска, а также в других травмах.

У пожилых людей самой частой причиной является остеоартрит на фоне изнашивания хряща.

Также колени болят из-за воспалительных заболеваний, среди которых ревматоидный артрит и подагра.

Дополнительную нагрузку дают лишний вес и ожирение.

«Для начала нужно обратиться к терапевту, чтобы получить начальную консультацию. Он направит к ортопеду (костно-мышечная система), ревматологу (если есть подозрение на ревматическое заболевание) или травматологу (если, собственно, имеется травма колена)», — сказала Курбатова.