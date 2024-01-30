Что говорит частый герпес на губах о вашем иммунитете: объясняет врач
Если иммунитет работает как надо, шансов заметить простуду практически нет. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой». «Человек чихнул пару раз, чуть покашлял, а к вечеру уже все прошло. Это нормальная иммунная реакция на вирус. Организм с ним справляется без проявления симптомов. Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды», — объяснил эксперт. При этом частое появление на губах герпеса — тревожный сигнал.
Это маркер сниженного клеточного иммунитета и частый симптом так называемой блуждающей инфекции в организме. Всем, кто чувствует, что никак не может долечиться, и часто болеет, доктор посоветовал обратится к иммунологу, чтобы пройти обследование и установить причину постоянного недомогания. Самым простым способом поддержать иммунитет Владимир Болибок назвал прием поливитаминных комплексов, которые можно пить без назначения. При этом важно помнить, что передозировка витаминов может, напротив, негативно сказаться на здоровье.
Ранее стало известно, что герпес на губах может рассказать о вашей наследственности.