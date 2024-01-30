Что говорит частый герпес на губах о вашем иммунитете: объясняет врач

Если иммунитет работает как надо, шансов заметить простуду практически нет. Об этом рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с «Вечерней Москвой». «Человек чихнул пару раз, чуть покашлял, а к вечеру уже все прошло. Это нормальная иммунная реакция на вирус. Организм с ним справляется без проявления симптомов. Но если иммунитет ослабленный, то человек болеет часто и более серьезно. И если в организме поселились микробы и вирусы, то будут появляться бесконечные простуды», — объяснил эксперт. При этом частое появление на губах герпеса — тревожный сигнал.