Флеболог рассказал, как полностью избавиться от варикоза

Варикоз невозможно вылечить только при помощи лекарств. Об этом сообщил флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

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По словам врача, больные вены необходимо удалять, в противном случае заболевание будет только прогрессировать. Так, одним из осложнений является тромбофлебит и трофические язвы.

— Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. «ВМ»), — заключил специалист.

Варикоз — это болезнь цивилизации. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня страдают варикозом до 40 процентов мужского и более 60 процентов женского населения Земли. Чем вызвана эта болезнь и как от нее спастись — в материале «Вечерней Москвы».