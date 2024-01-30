Врачи развеяли миф о варикозе

© Лента.ру

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что варикоз невозможно вылечить только при помощи лекарств. Выпуск передачи, в котором врачи развеяли миф о распространенном заболевании, доступен на сайте телеканала.

«Таблетки варикоз не вылечат», — опроверг популярное заблуждение флеболог. Врач объяснил, что больные вены нужно удалять. По его словам, если не сделать эту операцию, заболевание будет прогрессировать.

Якушкин отметил, что осложнениями варикоза могут стать тромбофлебит и трофические язвы. «Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. "Ленты.ру")», — заключила Малышева.