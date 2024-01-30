От чего зависит риск развития шизофрении и можно ли заболеть еще в утробе матери

Одним из самых страшных психических заболеваний считается шизофрения.

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"Рамблер" расскажет, что вызывает развитие шизофрении и почему теперь ученые считают, что заболеть можно еще до рождения.

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Что вызывает развитие шизофрении?

У большинства людей, страдающих шизофренией , первые симптомы появляются в возрасте от 16 до 30 лет. Исследователи не знают точно, что вызывает болезнь и почему она возникает в этом возрасте. Однако они знают, что болезнь имеет генетические, эпигенетические (поведение и окружающая среда) и экологические причины.

Генетика

Существует сильная генетическая связь с развитием шизофрении , поэтому болезнь часто передается по наследству. Около 80% шансов развития шизофрении можно объяснить генами. Это называется наследственностью. Это означает, что если у вас есть близкий родственник, больной шизофренией, например, родитель или брат, у вас в 6 раз выше риск развития болезни.

Ученые не верят, что существует один ген, ответственный за шизофрению и пока полного понимания о том, какие гены все же отвечают за развитие недуга у них тоже нет.

Эпигенетика

Эпигенетика — это исследование того, как поведение и окружающая среда влияют на работу генов. Ученые полагают, что существуют сильные эпигенетические факторы риска, влияющие на развитие шизофрении. Это объясняет, почему у некоторых людей с генетическим риском заболевания симптомы развиваются, а у других людей с теми же генами — нет. Ученые еще не выяснили, почему способ экспрессии некоторых генов может увеличивать риск.

Часть риска объясняется факторами окружающей среды; хотя ученые все еще работают над тем, чтобы понять, почему именно эти факторы увеличивают риск.

Некоторые исследования показывают, что употребление наркотиков, особенно в подростковом возрасте, может повысить риск развития шизофрении. Однако люди, предрасположенные к шизофрении, также могут подвергаться более высокому риску развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Ученые также считают, что воздействие вирусов, в том числе во время нахождения плода в утробе матери, может увеличить риск развития шизофрении. Однако они не выявили конкретных вирусных триггеров шизофрении.

Шизофрения у однояйцевых близнецов

У однояйцевых близнецов 100% общих генов, поэтому исследователи часто изучают их, чтобы определить, как генетика влияет на прогрессирование заболевания. При шизофрении, если один однояйцевый близнец болен этим заболеванием, вероятность его развития у другого составляет лишь 50%.

Это показывает, что, хотя генетический риск высок, эпигенетические факторы и факторы окружающей среды также играют большую роль в развитии заболевания.

Факторы риска шизофрении

Генетика является крупнейшим фактором риска развития шизофрении. Однако у многих людей с этим расстройством семейная история психических заболеваний неизвестна. Кроме того, у многих людей, у которых есть близкие родственники с этим заболеванием, оно просто не развивается.

По мнению экспертов, существует множество других факторов риска, которые могут способствовать развитию шизофрении, в том числе:

Пренатальное здоровье, включая более низкие уровни витамина D и воздействие вирусов в утробе матери.

Родовая травма, в том числе преждевременное рождение или после длительных и трудных родов.

Структура мозга, включая участки мозга разного размера и другие связи между участками мозга, чем у здоровых людей

Употребление психоактивных веществ, особенно каннабиса в подростковом возрасте.

Вирусные инфекции, особенно до рождения.

Недостаточное питание

Аутоиммунное заболевание

Детская травма

Бедность и другие социально-экономические факторы

Шизофрения в утробе: ген мутации

Исследователи из Гарвардской медицинской школы установили возможность мутаций в человеческом организме еще до появления ребенка на свет.

Один из ключевых генов, NRXN1, ответственный за передачу сигналов между клетками мозга, уже связывали раньше с наследственной формой шизофрении. Однако новые открытия показывают на возможность мутаций в гене, возникающих уже на ранних стадиях беременности и передаваемых по наследству. В результате у плода может развиваться шизофрения.

Ученые также обнаружили, что ген ABCB11, кодирующий белок печени, может также значительно изменяться в утробе матери и иметь связь с развитием психического нарушения. Выяснилось также, что пациенты с мутацией этого гена плохо реагировали на антипсихотические препараты.

Триггеры шизофрении

У людей, страдающих шизофренией, наблюдаются эпизоды или периоды усиления симптомов, за которыми часто следуют периоды уменьшения симптомов. Иногда эти эпизоды случаются без видимой причины. В других случаях триггерами шизофрении могут быть: