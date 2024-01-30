От чего зависит риск развития шизофрении и можно ли заболеть еще в утробе матери

От чего зависит предрасположенность к шизофрении и можно ли заболеть еще в утробе матери
Одним из самых страшных психических заболеваний считается шизофрения.
"Рамблер" расскажет, что вызывает развитие шизофрении и почему теперь ученые считают, что заболеть можно еще до рождения.
Что вызывает развитие шизофрении?
У большинства людей, страдающих шизофренией , первые симптомы появляются в возрасте от 16 до 30 лет. Исследователи не знают точно, что вызывает болезнь и почему она возникает в этом возрасте. Однако они знают, что болезнь имеет генетические, эпигенетические (поведение и окружающая среда) и экологические причины.
Генетика
Существует сильная генетическая связь с развитием шизофрении , поэтому болезнь часто передается по наследству. Около 80% шансов развития шизофрении можно объяснить генами. Это называется наследственностью. Это означает, что если у вас есть близкий родственник, больной шизофренией, например, родитель или брат, у вас в 6 раз выше риск развития болезни.
Ученые не верят, что существует один ген, ответственный за шизофрению и пока полного понимания о том, какие гены все же отвечают за развитие недуга у них тоже нет.
Эпигенетика
Эпигенетика — это исследование того, как поведение и окружающая среда влияют на работу генов. Ученые полагают, что существуют сильные эпигенетические факторы риска, влияющие на развитие шизофрении. Это объясняет, почему у некоторых людей с генетическим риском заболевания симптомы развиваются, а у других людей с теми же генами — нет. Ученые еще не выяснили, почему способ экспрессии некоторых генов может увеличивать риск.
Часть риска объясняется факторами окружающей среды; хотя ученые все еще работают над тем, чтобы понять, почему именно эти факторы увеличивают риск.
Некоторые исследования показывают, что употребление наркотиков, особенно в подростковом возрасте, может повысить риск развития шизофрении. Однако люди, предрасположенные к шизофрении, также могут подвергаться более высокому риску развития расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Ученые также считают, что воздействие вирусов, в том числе во время нахождения плода в утробе матери, может увеличить риск развития шизофрении. Однако они не выявили конкретных вирусных триггеров шизофрении.
Шизофрения у однояйцевых близнецов
У однояйцевых близнецов 100% общих генов, поэтому исследователи часто изучают их, чтобы определить, как генетика влияет на прогрессирование заболевания. При шизофрении, если один однояйцевый близнец болен этим заболеванием, вероятность его развития у другого составляет лишь 50%.
Это показывает, что, хотя генетический риск высок, эпигенетические факторы и факторы окружающей среды также играют большую роль в развитии заболевания.
Факторы риска шизофрении
Генетика является крупнейшим фактором риска развития шизофрении. Однако у многих людей с этим расстройством семейная история психических заболеваний неизвестна. Кроме того, у многих людей, у которых есть близкие родственники с этим заболеванием, оно просто не развивается.
По мнению экспертов, существует множество других факторов риска, которые могут способствовать развитию шизофрении, в том числе:
- Пренатальное здоровье, включая более низкие уровни витамина D и воздействие вирусов в утробе матери.
- Родовая травма, в том числе преждевременное рождение или после длительных и трудных родов.
- Структура мозга, включая участки мозга разного размера и другие связи между участками мозга, чем у здоровых людей
- Употребление психоактивных веществ, особенно каннабиса в подростковом возрасте.
- Вирусные инфекции, особенно до рождения.
- Недостаточное питание
- Аутоиммунное заболевание
- Детская травма
- Бедность и другие социально-экономические факторы
Шизофрения в утробе: ген мутации
Исследователи из Гарвардской медицинской школы установили возможность мутаций в человеческом организме еще до появления ребенка на свет.
Один из ключевых генов, NRXN1, ответственный за передачу сигналов между клетками мозга, уже связывали раньше с наследственной формой шизофрении. Однако новые открытия показывают на возможность мутаций в гене, возникающих уже на ранних стадиях беременности и передаваемых по наследству. В результате у плода может развиваться шизофрения.
Ученые также обнаружили, что ген ABCB11, кодирующий белок печени, может также значительно изменяться в утробе матери и иметь связь с развитием психического нарушения. Выяснилось также, что пациенты с мутацией этого гена плохо реагировали на антипсихотические препараты.
Триггеры шизофрении
У людей, страдающих шизофренией, наблюдаются эпизоды или периоды усиления симптомов, за которыми часто следуют периоды уменьшения симптомов. Иногда эти эпизоды случаются без видимой причины. В других случаях триггерами шизофрении могут быть:
- Стресс: это может включать отсутствие гарантий жилья, стрессовые факторы или потерю работы, прекращение отношений, жестокое обращение и все остальное, что влияет на уровень стресса.
- Употребление наркотиков. Наркотики, включая марихуану, кокаин, метамфетамин и ЛСД, могут спровоцировать приступ или рецидив.