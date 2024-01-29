Названы главные причины развития рака кишечника у молодых людей

Рост употребления алкоголя, а также избыточный вес и отсутствие физической нагрузки являются главными причинами увеличения числа новых случаев рака кишечника среди молодых людей. Об этом рассказал эпидемиолог, профессор Миланского университета Карло Ла Веккья, пишет The Sun.

Ла Веккья на основе проведенного исследования ожидает, что в этом году увеличится число летальных исходов от рака кишечника среди молодых людей в возрасте от 25 до 49 лет. Причинами тенденции к увеличению числа случаев этого опасного заболевания он назвал ожирение и связанные с ним состояния здоровья, такие как высокий уровень сахара в крови и диабет.

Дополнительными причинами являются постепенное увеличение масштабов употребления алкоголя в Европе и Великобритании, а также снижение физической активности Карло Ла Веккья эпидемиолог, профессор Миланского университета

Ла Веккья отметил, что в странах, где люди за последние годы уменьшили потребление спиртного, например, в Италии и Франции, число летальных исходов от рака кишечника увеличиваться не будет. Профессор добавил, что у молодых людей развитие рака кишечника, как правило, происходит быстрее и агрессивнее по сравнению с пациентами пожилого возраста.