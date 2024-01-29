Иммунолог объяснила, что такое «аллергия на холод»

Нынешняя зима выдалась достаточно холодной, и многие заметили у себя проявление такого недуга, как аллергия на холод. Но существует ли он на самом деле? Ответ на этот вопрос «Вечерней Москве» дала главный аллерголог-иммунолог «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

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По ее словам, на самом деле за этим словосочетанием скрывается целая группа заболеваний и состояний:

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— В первую очередь нужно помнить, что холод — это условия пониженной температуры, а значит, это триггер, провоцирующий фактор для большого количества состояний — от заложенности носа и ринореи до явлений анафилаксии.

Аллерголог отметила, что самая частая жалоба у пациентов — это покраснения и высыпания в области открытых частей тела, в первую очередь на лице и кистях рук. И чаще всего страдают от этого обладатели сухой и чувствительной кожи. Для того чтобы этого избежать, необходимо:

правильно ухаживать за кожей, поддерживая хороший уровень увлажненности, в том числе использовать специальные средства с особыми потребностями — эмоленты;при выходе на улицу не пренебрегать перчатками и варежками, чтобы защитить кисти рук;использовать специальные колд-кремы — они создают защитный слой между кожей и агрессивной средой.

— Следует особенно внимательно следить за состоянием кожи в зимний период, так как за сильными морозами на улице стоит более активный отопительный сезон, а значит, воздух в домах пересушен, что, в свою очередь, провоцирует повышенную сухость и чувствительность кожи. Здесь на выручку приходят увлажнители воздуха, — подчеркнула Рябова.

Врач напомнила, что целевые показатели влажности в жилом помещении — не менее 40 процентов.

Если человек не страдает патологиями кожи, такими как атопический дерматит или псориаз, дополнительное обследование и наблюдение у врача не требуются, уточнила иммунолог.

Другие распространенные жалобы — это «перехватывающее» дыхание при выходе на холод, заложенность носа и «течь» из него при возвращении в теплое помещение, продолжила специалист:

— Само по себе это не является ни аллергией, ни патологией. Это чрезмерная реакция слизистых на провоцирующий фактор, в данном случае — на низкую температуру.

Однако если такая же реакция наблюдается и на запах летучих веществ (бензин, лакокрасочные материалы, резкий парфюм), это может быть косвенным признаком того, что со слизистой не все в порядке, предупредила медик:

— Задумайтесь, не испытываете ли вы дыхательного дискомфорта или чувства неполного вдоха, постоянной или периодической заложенности носа, чихания в иных условиях или просто регулярного. Если да, то необходимо обратиться к специалисту, чтобы оценить состояние слизистых и проверить, не пропускаем ли мы патологию.

Также есть категория людей, для которых наступление холодов сопряжено с крайне тяжелым стрессом, заметила иммунолог:

— Это пациенты с хронической индуцированной крапивницей, у которых провоцирующим фактором является как раз пониженная температура. Она запускает системную реакцию, которая может проявляться волдырями на коже с выраженным зудом и даже отеками. Это достаточно редкое, но крайне тяжелое заболевание, которое тем не менее поддается медикаментозному лечению и коррекции под контролем врача.