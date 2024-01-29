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Названы главные симптомы инфаркта миокарда

Главный симптомом инфаркта миокарда — это давящая или жгучая боль за грудиной, заявил кардиолог Игорь Видяскин в интервью NEWS.ru. По его словам, такие симптомы длятся более 15 минут и не проходят после приема нитроглицерина.

Врач перечислил основные симптомы инфаркта миокарда
© News.ru

Классическим симптомом инфаркта миокарда является давящая, сжимающая или жгучая боль за грудиной, распространяющаяся на область левого плеча, шеи или нижней челюсти. Боль, как правило, длится более 15 минут и не проходит после приёма нитроглицерина. К дополнительным и менее специфичным симптомам относятся одышка, ощущение нехватки воздуха без связи с физической нагрузкой, перебои в работе сердца, частый пульс, тошнота, рвота, боль в верхней части живота, появление холодного липкого пота, головокружение, слабость или даже потеря сознания, — заявил Игорь Видяскин.

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