Россияне на фоне стресса стали чаще страдать гипертонией

С 2020 по 2022 годы в России на 12,71% выросло количество гипертоников, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на отчет Росстата «Здравоохранение в России 2023».

Причинами возникновения заболевания являются стрессы, потребление большого количества вредной пищи и снижение физической активности. Всего в стране зафиксировано 18,5 млн заболеваний. Сейчас каждый восьмой гражданин имеет проблемы с повышенным давлением.

Возникают проблемы с кровоснабжением, и организму приходится повышать артериальное давление. Как заявил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев, рост гипертензии, скорее всего, происходит из-за того, что мы стали хуже питаться и стали меньше двигаться. Редко, кто проходит в день необходимые 15 тысяч шагов. По словам эксперта, россияне едят еду, перенасыщенную жирами и сахаром. Также пища меняется из-за роста стоимости продуктов.

Вредная еда способствует выработке гормона счастья и снижает стресс. Это обычно сладкая и жирная пища. Возможно, также просто людям именно такая еда нравится, поэтому они ее и употребляют в состоянии стресса. Люди заедают последствия хронического стресса и набирают лишние килограммы жира. А ожирение осложняется дислипидемиями, которые и проявляются закупоркой магистральных сосудов. Это одна из причин роста атеросклероза.

Как отметил врач, сейчас активно проводятся операции по лечению гипертонии. Сама по себе гипертония является сигналом того, что сосуды человека забиты.