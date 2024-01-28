Врач: герпес невозможно вылечить до конца

Врач отметила, что герпес невозможно вылечить до конца
Доктор Андрей Поздняков заявил, что герпес-вирус остается в организме и может вызывать патологические реакции при нарушении иммунитета. Этот вирус вызывает инфекцию, которая может поражать кожу лица или половые органы. Развитие герпеса может сопровождаться болями и повышением температуры. Часто возникают осложнения из-за вторичной инфекции, поэтому требуется лечение противовирусными и антибактериальными препаратами.
Проникновение инфекции может повредить кожу и вызвать образование рубцов. Герпес-вирусы могут храниться в организме в местах, защищенных от иммунной системы. Вирус активизируется при ослаблении иммунной реакции, например, из-за инфекций или недостатка питательных веществ. Полное излечение от вируса из клеток невозможно.
Сильный иммунитет способен сдерживать патоген, но при серьезном иммунодефиците герпес может вызвать заболевание или стать угрозой для жизни. Нельзя предотвратить появление герпеса, но обострения можно предотвратить, поддерживая иммунитет, сообщает АиФ.