Врач: герпес невозможно вылечить до конца

Доктор Андрей Поздняков заявил, что герпес-вирус остается в организме и может вызывать патологические реакции при нарушении иммунитета. Этот вирус вызывает инфекцию, которая может поражать кожу лица или половые органы. Развитие герпеса может сопровождаться болями и повышением температуры. Часто возникают осложнения из-за вторичной инфекции, поэтому требуется лечение противовирусными и антибактериальными препаратами.

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Проникновение инфекции может повредить кожу и вызвать образование рубцов. Герпес-вирусы могут храниться в организме в местах, защищенных от иммунной системы. Вирус активизируется при ослаблении иммунной реакции, например, из-за инфекций или недостатка питательных веществ. Полное излечение от вируса из клеток невозможно.