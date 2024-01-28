Врачи назвали продукты, повышающие чувство голода

Врач-эндокринолог рассказала жителям Волгоградской области, в чем могут быть причины повышенного аппетита, чем чревато переедание и как контролировать объемы употребляемой пищи.

© Волгоградская правда

Во-первых, стоит разобраться, что можно называть повышенным аппетитом. Нормальное чувство голода возникает примерно через 3–4 час после приема пищи, когда организм сигнализирует нам о том, что ему снова не хватает питательных веществ и энергии.

Видео дня

Повышенный аппетит – это нарушение пищевого поведения, при котором человеку постоянно хочется что-нибудь съесть. Причины могут быть и физиологическими, и психологическими, говорит специалист «Инвитро», врач-эндокринолог Евгения Пальченко.

Среди физиологических причин повышенного чувства голода можно назвать обезвоживание, нерегулярный режим питания с длительными перерывами между приемами пищи, употребление большого количества легкоусвояемых углеводов и/или недостаточного количества белков и жиров, низкокалорийные диеты, хронический недосып и беременность. К тому же есть заболевания, которые провоцируют постоянное желание что-нибудь есть. К ним относятся, например, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, гельминтозы, заболевания желудка, дефициты витаминов и минералов.

Могут приводить к перееданию и психические расстройства, а также депрессия, булимия, анорексия и т. д.

Повышаться аппетит может и в холодное время года, когда организму не хватает витаминов.

К тому же, добавляет врач, существуют некоторые продукты, способные вызывать повышенное чувство голода. К ним относятся различные сладости и батончики, выпечка, фруктовые соки, специи и соусы, фастфуд, алкогольные напитки, жевательные резинки. Как ни странно, но фрукты, о пользе которых мы знаем с детства, тоже могут повышать аппетит. Особенно, если они содержат большое количество кислот. Например, яблоки раздражают слизистую оболочку желудка и увеличивают выработку желудочного сока, пищеварительных ферментов, что способствует быстрому наступлению чувства голода.