Психиатр предостерег от длительного просмотра сериалов

«Безусловно, если человек уделяет этому слишком много времени, организм и психика в любом случае адаптируются к образу жизни человека. Если человек проводит по 12 часов в день сидя на диване или в кресле напротив телевизора и пассивно потребляет информацию, не требующую осмысления, то постепенно психика натренируется — она утрачивает способность эффективно соображать, реагировать на реальные ситуации, а не на ту картинку, которая транслируется в телевизоре. Конечно, это вредно, как и любое другое пассивное, не требующее усилий занятие. Это может быть рассмотрено как отдых, но отдых не может занимать основную часть времени жизни человека, иначе это ведёт к детренировке органов и систем, причём это касается не только психического, но и физического здоровья».