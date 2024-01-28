Психиатр предостерег от длительного просмотра сериалов
Это приводит к потере способности «эффективно соображать» и отрицательно сказывается на физическом здоровье.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал Михаил Тетюшкин.
«Безусловно, если человек уделяет этому слишком много времени, организм и психика в любом случае адаптируются к образу жизни человека. Если человек проводит по 12 часов в день сидя на диване или в кресле напротив телевизора и пассивно потребляет информацию, не требующую осмысления, то постепенно психика натренируется — она утрачивает способность эффективно соображать, реагировать на реальные ситуации, а не на ту картинку, которая транслируется в телевизоре. Конечно, это вредно, как и любое другое пассивное, не требующее усилий занятие. Это может быть рассмотрено как отдых, но отдых не может занимать основную часть времени жизни человека, иначе это ведёт к детренировке органов и систем, причём это касается не только психического, но и физического здоровья».
Тетюшкин добавил, что такое увлечение может сигнализировать о депрессивном расстройстве.
«Если человек фактически находится в таком состоянии, что ничего другого, кроме как пассивного потребления информации, не требующей осмысления, осуществлять не может, то, скорее всего, функциональность его психики, когнитивная функциональность существенно снижена. Это уже в свою очередь является одним из признаков депрессивного расстройства. Симптомом депрессии просмотр сериалов не является, но когда у человека на другое нет сил, желания и возможности, то это говорит о том, что его состояние не является здоровым. Как один из вариантов, это может быть следствием депрессивного расстройства».
Ранее хирург рассказал о взаимосвязи между депрессией и ожирением. Набор веса может произойти в результате снижения настроения. Нередко люди «заедают» эмоции. Об этом «Газете.Ru» доктор медицинских наук Бекхан Хациев.