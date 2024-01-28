Чем заменить красное мясо, чтобы не заболеть раком: совет онколога

Эндоскопист Карасев: 95% случаев рака толстой кишки можно предотвратить. Рак органов ЖКТ смертельно опасен, а выявляется он, как правило, уже на поздних стадиях. Всё потому, что человек до последнего может не чувствовать боли и не ощущать каких-то других симптомов. Поэтому лучше позаботиться о профилактике. О том, чем заменить канцерогенное красное мясо в рационе, рассказал кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасёв.

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По его словам, рак органов ЖКТ — актуальная проблема, так как он бывает при отсутствии симптомов, хороших показателях анализа крови и онкомаркеров. Генетика в вопросе рака не играет первостепенной роли, поэтому многие виды онкологических заболеваний можно предотвратить самостоятельно. Например, чтобы снизить вероятность рака пищевода, нужно не пить слишком горячие напитки.

Важную роль в предотвращении рака органов ЖКТ играет и питание. Дело в том, что красное мясо не всегда хорошо переваривается. Бывает, что процесс брожения продолжается и начинается хроническое воспаление в кишечнике. Поэтому свинину, баранину и другие виды такого мяса стоит есть не чаще одного раза в неделю.

Специалист объяснил, что лучше «уйти в сторону рыбы» и добавить в рацион больше овощей и фруктов.

Ещё врач отметил, что при ранней диагностике рака не стоит полагаться на онкомаркеры. Они могут давать ложноположительный результат и просто быть не информативными. Исключение составляет лишь простатический специфический антиген для диагностики рака простаты. Если вы хотите проверить себя на рак, то делать нужно колоноскопию и гастроскопию.