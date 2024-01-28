Невролог советует воздержаться от шоколада и цитрусовых при головной боли

Невролог Мацокин советует воздержаться от шоколада и цитрусовых при головной боли
Врач-невролог Игорь Мацокин в беседе с изданием «АиФ» дал несколько рекомендаций тем, кто испытывает головные боли. Эти советы касались и того, какие продукты не стоит употреблять, чтобы не усугубить ситуацию при мигрени.
Прежде всего врач акцентировал внимание на препаратах, которые принимают пациенты, чтобы обезболить проблемную зону. Мацокин настоятельно советует не принимать противовоспалительные и обезболивающие более 10 дней подряд, поскольку может возникнуть побочный эффект – лекарственная рикошетная головная боль.
Головную боль может усилить употребление шоколада и цитрусовых в этот период. Отрицательно на организм воздействуют жирные сыры, пиво, вино и другие алкогольные напитки.