Невролог советует воздержаться от шоколада и цитрусовых при головной боли

Врач-невролог Игорь Мацокин в беседе с изданием «АиФ» дал несколько рекомендаций тем, кто испытывает головные боли. Эти советы касались и того, какие продукты не стоит употреблять, чтобы не усугубить ситуацию при мигрени.

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Прежде всего врач акцентировал внимание на препаратах, которые принимают пациенты, чтобы обезболить проблемную зону. Мацокин настоятельно советует не принимать противовоспалительные и обезболивающие более 10 дней подряд, поскольку может возникнуть побочный эффект – лекарственная рикошетная головная боль.