Врач назвала болезни, при которых противопоказаны овощи

Овощи считаются исключительно полезными продуктами – они обогащают организм человека не только полезной клетчаткой, но и микроэлементами, без которых быть энергичным, активным и успешно работать точно не получится.

Однако, как предупредила врач-гастроэнтеролог Дарья Харитонова, есть болезни, когда овощи употреблять не рекомендуется, передаёт издание «Кубанские новости».

Так, людям, страдающим сахарным диабетов необходимо исключить из своего ежедневного рациона такие овощи, как картофель, свеклу, морковь и тыква, так как их гликемический индекс составляет более 50-70%.

Гастрит и рефлюкс – являются противопоказанием для потребления овощей, в которых содержится много витамина С, рассказала специалист.

«А значит у этой категории людей из меню должны исчезнуть болгарский перец, лук, томаты, капуста, чеснок, – подчеркнула специалист. – Аналогичное ограничение актуально и для пациентов с язвенным колитом и синдромом раздраженного кишечника».

Кроме того, как отметила гастроэнтеролог, при повышенных рисках образования камней в желчном пузыре и патологиях протоков в данном органе, не стоит есть овощи, во вкусе которых присутствует горечь. Это лук, чеснок, щавель, руккола, горчица и некоторые другие.

Могут принести вред здоровью также листовые овощи и крестоцветные – капуста белокочанная, пекинская, брокколи.

«Они обладают свойством повышать свертываемость крови. Поэтому при наличии признаков предрасположенности к образованию тромбов от их употребления в пищу лучше отказаться», – резюмировала Харитонова.