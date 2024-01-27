Заражение половыми инфекциями: причины, как снизить риск

Венеролог дала рекомендации, как себя обезопасить.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежедневно в мире более одного миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет заражаются инфекциями, передающимися половым путём (ИППП). Существует несколько путей передачи таких заболеваний, но в большинстве случаев это происходит через половой контакт, включая вагинальный, анальный и оральный секс. Вирусы и бактерии передаются через слизистые оболочки половых органов, ануса, рта и горла.

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Всего в мире насчитывается около 30 видов ИППП, но самыми распространёнными являются: сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, вирусы гепатита В, герпеса, иммунодефицита и папилломы человека. Одни вирусы успешно поддаются лечению, другие же являются неизлечимыми.

Через какие предметы может произойти заражение

«В некоторых случаях, очень редко, может произойти заражение здорового человека от болеющего члена семьи», Анна Опенченко, врач-дерматолог, венеролог, сексолог.

Помимо незащищённого секса, ИППП могут передаваться через бытовые предметы:

полотенце;

зубную щётку;

нижнее бельё;

мочалку;

бритву;

маникюрные принадлежности.

Кроме того, половые инфекции могут передаваться через поцелуи и тесные объятия, говорит Анна Опенченко.

Механизм передачи

Механизм передачи ИППП через бытовые предметы достаточно прост. На его поверхности могут остаться патогены, которые могут перейти на слизистые оболочки здорового человека.

Как снизить риск

Во-первых, у каждого члена семьи должны быть свои личные предметы гигиены.

Ещё один хороший способ профилактики заражения ИППП через бытовые предметы — это стирка полотенец и нижнего белья при высоких температурах. Также не будет лишним прогладить их паром.

Следует иметь в виду, что при излечивании от половой инфекции может произойти так называемое повторное заражение, например, от своей же мочалки.

Если вы попали в такую неприятную ситуацию и заразились ИППП, то рекомендовано заменить средства личной гигиены во время лечения.

Как долго патогены могут выживать на поверхностях бытовых предметов

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Очень многое зависит от того, в каких условиях находится предмет, а также материал, из которого он сделан.

По словам Анны Опенченко, например, хламидии на хлопчатобумажном белье могут сохраняться до двух дней, а гонококки (гонорея) — до 24 часов. Трихомонады могут выживать в тёплой и влажной среде до 20 часов.