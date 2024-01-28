Терапевт раскрыл причины повышенного артериального давления

Терапевт объяснил, что повышенное артериальное давление может иметь несколько причин, важных для сохранения здоровья. Первая из них - усталость и переедание перед сном, что может привести к неприятным последствиям. Второй фактор - проблемы с почками, которые играют важную роль в регуляции давления.

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Третья причина связана с гормональными сбоями, такими как гипертиреоз и гипотиреоз. Эндокринолог может помочь в правильном лечении. Четвертый фактор - панические атаки, которые могут вызывать повышение артериального давления. Управление стрессом и научиться справляться с ними - важный шаг.

Пятая причина - физиологические факторы, такие как обезвоживание, нерегулярное питание и недостаток сна. Обратитесь к специалисту для правильного определения и лечения данной проблемы. Соблюдение здорового образа жизни также может быть эффективным способом поддержания нормального давления.

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