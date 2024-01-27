Названы 5 способов снизить риск инфаркта миокарда

Никотин и смолы, попадающие сначала в дыхательные пути курильщиков, а потом и в систему кровообращения, в два раза увеличивают риск гибели участка сердечной мышцы. Речь идет не только о сигаретах, но и о кальянах, вейпах, устройствах для нагревания табака. <...> Ходить не менее 10 000 шагов каждый день. Если у вас сидячая или стоячая работа, обязательно делать физкультурные паузы, — написала Баранова.