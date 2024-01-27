Онколог назвал ошибку в питании, вызывающую у врачей «слезы на глазах»

Кандидат медицинских наук, хирург и онколог Иван Карасев еще раз напомнил о том, что есть факторы риска развития рака, на которые может повлиять сам человек. Далеко не всегда дело в генетике - достаточно часто появление недуга определяет неправильный образ жизни. Одна из основных ошибок касается питания. Когда, например, человек привык питаться жирным мясом, консервами и не хочет ничего менять.

© 0Российская Газета

"Мы со слезами на глазах встречаем этих пациентов. Потому что, например, 95% случаев развития рака толстой кишки можно предотвратить. Вот красное мясо. Процесс пищеварения после этого продукта не всегда адекватно протекает. Остаются продукты брожения, которые как раз поддерживают хроническое воспаление в кишке. Мясо рекомендовано есть не чаще, чем раз в неделю. Лучше уйти в сторону рыбы", - отметил онколог, порекомендовав обязательно включать в рацион сезонные фрукты и овощи.

Видео дня

В большом интервью врач также предупредил о другой ошибке пациентов - она касается выявления недуга. А именно ориентации на онкомаркеры (особенные специфические белки/антигены, образующиеся в крови). Так, многие люди, желая, как можно раньше обнаружить онкологию, обращаются в лаборатории, где оставляют приличные суммы на анализы, которые на доклиническом этапе не могут быть очень информативными. А еще они бывают ложноположительными. Ни один онкомаркер не дает 100% результат, подчеркнул специалист.

Есть одно "но". ПСА (простатический специфический антиген) используется для диагностики рака предстательной железы. Если ПСА завышен, то обычно проводится биопсия предстательной железы.

В целом, отметил врач, сегодня прослеживается положительная тенденция по выявлению онкологии, связанной с ЖКТ.