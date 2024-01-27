Как питаться при синдроме поликистозных яичников, чтобы не вызвать рак

При диагнозе поликистоз яичников (синдром поликистозных яичников, СПКЯ) важно правильно питаться, так как при избыточном весе существует риск развития различных дополнительных заболеваний.

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Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог «Клиники Фомина» Татьяна Денисова.

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Чем опасен избыточный вес при СПКЯ

Наличие у 40–85 процентов женщин с СПКЯ избыточной массы тела или ожирения является фактором риска развития опасных патологий, предупредила специалист.

Среди них:

бесплодие;

андрогензависимые дермопатии (акне, гирсутизм, алопеции);

нарушение углеводного обмена (НТГ, СД 2-го типа);

дислипидемия;

сердечно-сосудистые патологии;

гиперпластические процессы эндометрия;

нарушение психологического статуса (например, депрессия, тревожные расстройства, нарушения настроения);онкологические заболевания (рак эндометрия, некоторые формы рака молочной железы).

Как рассказала диетолог, по данным исследований, снижение массы тела при избыточном весе при СПКЯ способствует:

улучшению регулярности менструального цикла;

снижению риска развития метаболических нарушений (преддиабета, СД 2-го типа, дислипидемии);

при снижении веса на 5–10 процентов от исходного достоверно снижается и стабилизируется уровень глюкозы, холестерина.

— В итоге при СПКЯ снижение веса приведет и к снижению рисков развития болезней, а также к улучшению самочувствия. Но важно, чтобы снижение веса было безопасным и физиологичным, — подчеркнула Денисова.

Как питаться при синдроме поликистозных яичников

Она отметила, что строгие запреты, ограничения могут приводить к рикошетному набору веса и усугублять расстройство пищевого поведения, если оно есть. Поэтому важны действия, направленные на изменение образа жизни: соблюдение принципов рационального сбалансированного питания и увеличение физической активности.

Диетолог выделила принципы, которые помогут прийти к желаемому весу:

Режим

Важно выработать режим питания, который состоит в среднем из 3–6 приемов пищи в день. Например, три из них могут быть основными, а три — перекусами.

Правильные перекусы

К перекусам относятся второй завтрак, полдник, прием небольшого количества еды за 2–3 часа до сна. Это безопасно, не нарушает углеводного обмена и не влияет на обменные процессы. Зато перекус каждые 20–60 минут может привести к суммарно большому калоражу за сутки и к прибавке в весе. Рекомендуется между приемами пищи делать интервалы 3–5 часов и всегда опираться на чувство голода при следующей трапезе.

Разнообразие

Важно включать в рацион все группы продуктов, если нет аллергических реакций или подтвержденной непереносимости:

85 процентов калорийности рациона рекомендуется отводить на базовую еду (овощи, фрукты, ягоды, зерновые, белоксодержащие и молочные/ кисломолочные продукты);

15 процентов (около 250–300 ккал/сут) можно отводить на дополнительные сладости, снеки, сладкие напитки, соусы. Это количество безопасно для организма.

Сбалансированность

Можно использовать метод «гарвардской тарелки» в качестве основы построения рациона. Именно этот метод позволяет создать физиологический баланс поступления б/ж/у.

Умеренность

Обсудите с диетологом или нутрициологом размер и количество порций продуктов, которые позволят вам чувствовать себя хорошо. При этом будет создан безопасный умеренный дефицит калорий, чтобы вес уходил физиологично.

Работа со специалистами

Следует проконсультироваться с психологом и нутрициологом по поводу переедания, срывов. По-доброму относиться к себе — не значит, залечь на диван и есть в огромном количестве. Это значит, качественно кормить свое тело, высыпаться и много двигаться. Если ненавидеть себя, невозможно любить и заботиться отдельно о теле.

Чувство голода

Внимательно относитесь к сигналам тела: учитесь опираться на чувство голода, насыщения.