Врач-иммунолог назвал боль в мышцах и мигрень симптомами смертельно опасной болезни
Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок назвал боль в мышцах и мигрень симптомами смертельно опасной болезни.
По его словам, речь идёт об оспе обезьян. Как пояснил специалист, от момента заражения до появления первых выраженных симптомов может пройти 19 дней, передаёт «Вечерняя Москва».
Кроме боли в мышцах и мигрени, о признаках этого недуга, отметил он, также могут говорить повышенная температура тел и сыпь в виде лопающихся пузырьков.
«Они похожи на герпес, – пояснил Болибок. – Через них и происходит заражение при тесном контакте. Но главный источник заражения между людьми – это сексуальный контакт».
При этом иммунолог подчеркнул, что в нашей стране эпидемия оспы обезьян невозможна, так как в России не существует природных очагов этого заболевания.
Ранее «Свободная Пресса» сообщала, что специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали тест-систему для выявления оспы обезьян.