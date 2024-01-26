Врач-иммунолог назвал боль в мышцах и мигрень симптомами смертельно опасной болезни

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок назвал боль в мышцах и мигрень симптомами смертельно опасной болезни.

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По его словам, речь идёт об оспе обезьян. Как пояснил специалист, от момента заражения до появления первых выраженных симптомов может пройти 19 дней, передаёт «Вечерняя Москва».

Кроме боли в мышцах и мигрени, о признаках этого недуга, отметил он, также могут говорить повышенная температура тел и сыпь в виде лопающихся пузырьков.

«Они похожи на герпес, – пояснил Болибок. – Через них и происходит заражение при тесном контакте. Но главный источник заражения между людьми – это сексуальный контакт».

При этом иммунолог подчеркнул, что в нашей стране эпидемия оспы обезьян невозможна, так как в России не существует природных очагов этого заболевания.