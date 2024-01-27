Трихолог рассказала, как лечится очаговое облысение

Очаговая алопеция (локальное выпадение волос) чаще возникает в волосистой части головы, но в более тяжелых случаях может наблюдаться потеря растительности на лице и теле, рассказала «АиФ» трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова. Пик такой проблемы приходится на период с 25 до 40 лет и лечится гормональной терапией.

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Основное лечение обычно заключается в применении гормональной терапии в виде мазей, локальных инъекций в очаг поражения, а при наиболее тяжелом течении болезни — системной терапии глюкокортикоидами и ингибиторами JAK-киназы. Все эти меры призваны уменьшить воспаление и стимулировать рост волос.

Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что выпадение волос считается нормой, если в течение дня человек теряет в среднем от 50 до 150 волосков. По словам специалиста, зимой это число может стать чуть больше. Поводом для беспокойства должно стать значительное увеличение количества выпадающих волос.