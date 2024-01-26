The Lancet: предотвращение храпа может снизить риск инсульта

Ученые из Пекинского университета в Китае выяснили, что храп может повышать риск инсульта. Результаты опубликованы в журнале The Lancet.

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В исследовании приняли участие 82 339 человек азиатского происхождения в возрасте 30-79 лет. Данные об испытуемых были взяты из китайского биобанка (хранилища биологических образцов) Кадури. Ученые провели менделевский рандомизационный анализ (MR), чтобы оценить причинно-следственное влияние храпа на риск общего, геморрагического и ишемического инсульта. Метод MR используется для количественной оценки причинно-следственной связи между модифицируемым фактором риска и интересующим исследователя фенотипическим признаком (чаще всего, заболеванием).

Также ученые зафиксировали рост и вес добровольцев. В ходе базового опроса о состоянии здоровья участники исследования самостоятельно сообщили, есть ли у них привычка храпеть. Затем началась фаза наблюдения за добровольцами, которая длилась более 10 лет.

За период наблюдения у 19 623 участников случился инсульт. Отмечается, что 11 483 случая пришлись на ишемический инсульт, а 5710 — на геморрагический. Результаты менделевского рандомизационного анализа подтвердили положительную связь между храпом и повышенным риском инсульта всех типов.

Храп может стать косвенной причиной инсульта в нескольких формах. Например, он способен спровоцировать кислородное голодание в результате кратковременных апноэ (остановок дыхания). Это может привести к дисфункции эндотелия — патологическому состоянию, при котором клетки слоя, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, повреждаются в ходе окислительного стресса.

Аналогичным образом, храп может спровоцировать воздействие вибраций высокого уровня на сонную артерию и клетки артериальной стенки, которое может привести к разрыву сосуда.