Врач перечислила опасные причины холодного пота во время сна

Холодный пот, появляющийся во время сна, может свидетельствовать об опасных заболеваниях, в том числе об онкологии, проблемах с сердцем и сосудами, гормональных изменениях, предупредила врач Екатерина Курбатова в беседе с NewsNN. Специалист отметила, что также холодный пот является симптомом инфекций, туберкулеза и ВИЧ.

© Unsplash

Если вы регулярно испытываете холодный пот во сне, особенно если это сопровождается другими симптомами или нарушениями, рекомендуется обратиться к врачу, — посоветовала Курбатова.

Среди возможных причин появления пота во сне также выделяют гипергидроз — нарушение системы потоотделения. Кроме того, проблема может появиться на фоне низкого уровня сахара в крови и приема лекарственных препаратов. Курбатова добавила, что повышенное потоотделение по ночам возникает из-за стрессов, кошмаров и проблем со сном.