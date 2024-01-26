Терапевт объяснил, как вычислить инфаркт

Терапевт Авербах объяснил россиянам, как вычислить инфаркт
Инфаркт миокарда может привести к пагубным последствиям, поэтому необходимо знать, как не пропустить признаки. Об этом рассказал «ФедералПресс» врач-терапевт Лев Авербах.
«Когда у вас будет инфаркт, вы точно это почувствуете. Это непростая боль, внезапно возникшая, она никогда не бывает постоянной, сразу сказывается на состоянии. Люди сразу это понимают, и это видно со стороны», – сказал терапевт.
По словам Льва Авербаха, острый коронарный синдром – это собирательный образ инфаркта, так как он имеет множество симптомов и состояний. Бывают легкие инфаркты, которые люди переносят на ногах и даже не знают, что были приступы.
Врач советует проходить профилактическую диспансеризацию или в частной клинике снять кардиограмму с нагрузкой. Также полезно измерить давление, пройти мониторинг сердечной деятельности и проверить, есть ли аритмия, гипертонические болезни, диабет.
При появлении опасных звоночков необходимо выявлять проблемы, менять образ жизни, пищевые предпочтения и принимать назначенные препараты.