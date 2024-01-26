Гериатр предупредил пенсионеров об опасности сильных снегопадов

Гериатр Хромов предупредил пенсионеров об опасности сильных снегопадов
Пенсионеров призывают не совершать прогулки в сильные снегопады. Подробнее об этом рассказал врач-гериатр геронтологического центра «Восточный» Константин Хромов.
«Особую опасность несет гололед, даже незначительное падение может привести к переломам. Людям «серебряного» возраста не рекомендуется гулять в такую погоду», – отметил врач.
По словам Хромова, лучше всего остаться дома, заняться бытовыми делами, легкой гимнастикой. Если в такую погоду все-таки есть острая необходимость выйти из дома, то лучше обратиться за помощью к родственникам, чтобы они оказали сопровождение.
Также в этом вопросе могут помочь специальные трости с устройствами против скольжения, палки для скандинавской ходьбы, ходунки. Так человеку будет легче удержать равновесие, будет точка опоры, передает РИАМО.
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