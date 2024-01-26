Врачи рассказали, как лечить мерцательную аритмию с помощью магнитов

Операция с применением мощных магнитов может помочь избавиться от мерцательной аритмии, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, она проводится специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ, расположенного в Новосибирске. Особенность данной операции заключается в том, что ее можно проводить удаленно.

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Кардиохирург Александр Романов, проводящий данную операцию, уточнил, что мерцательная аритмия характеризуется хаотичным сокращением предсердий. Это приводит к тому, что в желудочки поступает недостаточное количество крови. Желудочки являются главной «насосной станцией» организма, поэтому при мерцательной аритмии резкое ухудшается самочувствие.

Для ликвидации мерцательной аритмии в Новосибирске используют суперсильные магниты, — рассказала Малышева.

В ходе операции врачи вводят в сердце пациента катетер, отличающийся сильной гибкостью. В частности его можно завязать в узел, если это потребуется для проведения процедуры. Затем включаются два мощнейших магнита, которые позволяют управлять магнитом. Отмечается, что врач находится не в операционной, а в соседней комнате с мониторами. Он управляет электродом, ликвидируя очаги аритмии. В среднем операция длится 30 минут.