Травматолог рассказал, о чем сигнализирует боль в коленном суставе

Наиболее частой причиной разрушения хрящей коленного сустава, известной в медицине как гонартроз, является слишком большая нагрузка на этот узел конечности. Помимо разрушения коленного хряща патологические изменения могут затронуть костную ткань сустава, его мышцы и связки. Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал завотделением травматологии и ортопедии ФНКЦ ФМБА России врач Артем Ткалин.

© Вести Подмосковья

По словам травматолога, гонартроз, как правило, развивается у пожилых людей и проявляется болью в колене после активной физической нагрузки. Коленный сустав болит, а в запущенных случаях при ходьбе в нем слышны хрусты и скрипы. Динамика колена ухудшается, любые движения становятся болезненны, вокруг сустава образуются уплотнения в виде так называемых костных «шпор».