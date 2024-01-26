В Свердловской области сообщили о новых исследованиях медпрепарата «Триазавирин»

«Сейчас - дети от 6 до 11 лет, это вторая возрастная группа, за будущий эпидсезон 2023-2024 года наши коллеги завершат исследования, "Триазавирин" для детей будет доступен в достаточно скором времени. Но мы ждем, опять же, прохождения всех процедур, установленных Минздравом России», - сказал он.