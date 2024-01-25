До России добралась передающаяся половым путем оспа обезьян

В России зарегистрированы два случая заболевания оспой обезьян. В Европе счет идет уже на сотни тысяч. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время интервью журналистам на площадке РИА "Новости".

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- Как вы оцениваете опасность распространения оспы обезьян?

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- Воздушно-капельным путем этот штамм вируса оспы не распространяется. Она передается половым путем. Она излечима, если не запустить. Болезни обезьян передавались человеку и раньше, но как правило это происходило не в Европе, а в зонах экваториальной Африки. И такие случаи были единичными.

В данный момент вспышка произошла в Европе, и количество заразившихся ошеломляет - на сотни тысяч пошел счет. И поражаются этот болезнью мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. Распространение оспы обезьян говорит о том, какое количество гомосексуалистов сейчас в Европе.

Началась эта вспышка в прошлом году, когда был слет геев. Их там собралось 15 тысяч, а дальше уже развезли по всей Европе. Это - очень тревожная ситуация. Но людям, которые живут нормальной жизнью, заболевание не передается.

Тревожит и то, что вирусы, которые раньше не передавались от животных, все чаще передаются людям.

- Какова вероятность возвращения пандемии ковида в Россию?

- Случаи заболевания ковидом в России есть, но их немного. Сейчас в 39 регионах России - обычный грипп. Это - всем знакомые штаммы. Те, кто привились осенью - не болеют. В Москве детям дали вакцину - и в столице на этот раз гриппа почти нет. Он есть в Астрахани, Волгограде - в сравнительно теплых регионах, где вакцинированию, судя по всему, не уделили должного внимания.

- Есть ли вероятность, что оспа обезьян была разработана в биологических лабораториях?

- Американцы пока только один раз попались с поличным на распространении биологического оружия. Это случилось в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Тогда на базе Форт-Детрик применили боевую рецептуру сибирской язвы и разослали ее в конвертах более чем 30 получателям. Причем обвинили в этом Афганистан и ввели туда войска

После той почтовой рассылки девять человек умерли, еще 22 выжили, но существенно подорвали здоровье.

Наши специалисты смотрели эти конверты со спорами модифицированной сибирской язвы. В США было закрытое парламентское расследование, и конгрессмены признали, что это - Made in USA, но широкую огласку делу не дали.

Других подтвержденных случаев умышленного заражения нет. Но мы же понимаем, чем занимаются американские биолаборатории по всему миру.

- Существует конспирологическая версия, что некое глобальное теневое правительство финансирует разработку новых вирусов, чтобы сократить население планеты.

- Я так не думаю. Но есть другая опасность. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения начала разработку глобального документа о профилактике пандемий. В декабре минувшего года все министерства здравоохранения 193 стран, которые входят в ВОЗ, получили проект готового документа. А уже в мае этот документ, который называется Концепция профилактики пандемий, скорее всего будет принят.