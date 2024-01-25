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До России добралась передающаяся половым путем оспа обезьян - но есть нюанс

В России зарегистрированы два случая заболевания оспой обезьян. В Европе счет идет уже на сотни тысяч. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко во время интервью журналистам на площадке РИА "Новости".

До России добралась передающаяся половым путем оспа обезьян
© Свободная пресса

- Как вы оцениваете опасность распространения оспы обезьян?

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- Воздушно-капельным путем этот штамм вируса оспы не распространяется. Она передается половым путем. Она излечима, если не запустить. Болезни обезьян передавались человеку и раньше, но как правило это происходило не в Европе, а в зонах экваториальной Африки. И такие случаи были единичными.

В данный момент вспышка произошла в Европе, и количество заразившихся ошеломляет - на сотни тысяч пошел счет. И поражаются этот болезнью мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами. Распространение оспы обезьян говорит о том, какое количество гомосексуалистов сейчас в Европе.

Началась эта вспышка в прошлом году, когда был слет геев. Их там собралось 15 тысяч, а дальше уже развезли по всей Европе. Это - очень тревожная ситуация. Но людям, которые живут нормальной жизнью, заболевание не передается.

Тревожит и то, что вирусы, которые раньше не передавались от животных, все чаще передаются людям.

- Какова вероятность возвращения пандемии ковида в Россию?

- Случаи заболевания ковидом в России есть, но их немного. Сейчас в 39 регионах России - обычный грипп. Это - всем знакомые штаммы. Те, кто привились осенью - не болеют. В Москве детям дали вакцину - и в столице на этот раз гриппа почти нет. Он есть в Астрахани, Волгограде - в сравнительно теплых регионах, где вакцинированию, судя по всему, не уделили должного внимания.

- Есть ли вероятность, что оспа обезьян была разработана в биологических лабораториях?

- Американцы пока только один раз попались с поличным на распространении биологического оружия. Это случилось в 2001 году, через неделю после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Тогда на базе Форт-Детрик применили боевую рецептуру сибирской язвы и разослали ее в конвертах более чем 30 получателям. Причем обвинили в этом Афганистан и ввели туда войска

После той почтовой рассылки девять человек умерли, еще 22 выжили, но существенно подорвали здоровье.

Наши специалисты смотрели эти конверты со спорами модифицированной сибирской язвы. В США было закрытое парламентское расследование, и конгрессмены признали, что это - Made in USA, но широкую огласку делу не дали.

Других подтвержденных случаев умышленного заражения нет. Но мы же понимаем, чем занимаются американские биолаборатории по всему миру.

- Существует конспирологическая версия, что некое глобальное теневое правительство финансирует разработку новых вирусов, чтобы сократить население планеты.

- Я так не думаю. Но есть другая опасность. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения начала разработку глобального документа о профилактике пандемий. В декабре минувшего года все министерства здравоохранения 193 стран, которые входят в ВОЗ, получили проект готового документа. А уже в мае этот документ, который называется Концепция профилактики пандемий, скорее всего будет принят.

Это большой документ - 60 страниц, которые содержат требования ВОЗ к странам. Опасность в том, что формальные нарушения каких-то пунктов концепции могут стать предлогом для введения санкций против того или иного государства.

Болезни и лекарства
Геннадий Онищенко
Российская академия образования
ВОЗ
РАН