Халюс вальгус или «шишка» на ноге: почему она появляется и как от нее избавиться
Многие женщины предпочитают изящную обувь на каблуке, однако не все могут позволить себе ее носить. Причиной часто становится появление «шишки» на внутренней стороне стопы, сбоку от большого пальца. О том, почему появляется эта патология и какие методы ее лечения считаются по-настоящему эффективными, в интервью MIR24.TV рассказали ортопед и подолог.
В народе «шишкой» на стопе называют халюс вальгус – деформацию первого плюснефалангового сустава. Она образуется в результате отклонения большого пальца ноги в сторону остальных пальцев. По мере прогрессирования патологии «шишка» растет и причиняет все больше дискомфорта: от боли и мозолей до проблем с подбором обуви. Кроме того, вальгусная деформация может «потянуть» за собой развитие других заболеваний стоп.
Причины вальгусной деформации
«Главная причина развития халюс вальгус – дисплазия соединительной ткани, – говорит травматолог-ортопед Дарья Черемисова. – Это врожденное нарушение образования соединительной ткани, которое закладывается еще в момент зачатия. Соответственно, у некоторых людей вероятность столкнуться с вальгусной деформацией значительно выше, чем у остальных».
Но даже отсутствие врожденной патологии не гарантирует стопроцентную защиту. По словам врача, помимо дисплазии соединительной ткани вызвать появление вальгусной деформации могут:
поперечное плоскостопие и другие заболевания стоп; перенесенные травмы голеностопа; неврологические заболевания, которые воздействуют на состояние мышц (полиомиелит, церебральный паралич и т. п.); заболевания суставов; лишний вес; неправильная осанка; продолжительная осевая нагрузка на стопы во время работы или занятий спортом; обувь со слишком узким носком или очень высоким каблуком.
Как предупреждает подолог Наталья Скорикова, спровоцировть развитие халюс вальгус могут даже тесные капроно-чулочные изделения (чем выше плотность колготок или носков, тем сильнее они стягивают стопу). Поэтому носки всегда должны быть подобраны соответственно размеру.
«Зачастую в жизни человека присутствует сразу несколько факторов риска, из-за чего значительно возрастает вероятность развития халюс вальгус. Не удивительно, что, согласно статистике, около 65% людей во всем мире так или иначе страдают от этой патологии», – говорит Дарья Черемисова.
Как лечить «шишку» на ноге?
По словам врача, тактика лечения зависит от степени заболевания. Она определяется размером угла, который образуется в результате отклонения большого пальца. Сегодня в арсенале ортопедов есть множество приспособлений, которые позволяют значительно облегчить состояние пациента и замедлить развитие патологии.
Консервативное лечение
«Консервативная терапия направлена на то, чтобы замедлить или даже полностью остановить развитие патологии, а также избавиться от неприятных симптомов вроде болей и мозолей в области деформации, – говорит Дарья Черемисова. – Для этого используют специальные корригирующие ортезы, тейпы, лечебные носки. Отдельное особое внимание уделяется подбору ортопедической обуви и стелек, которые снизят нагрузку на деформированный отдел стопы. При соблюдении всех рекомендаций лечащего врача прогрессирование деформации удастся остановить, а также предотвратить развитие осложнений».
По словам Натальи Скориковой, в отдельных случаях для того, чтобы остановить развитие патологии, бывает достаточно избавиться от поперечного плоскостопия и «стянуть» плюсневые кости вместе. «Упражнение, дающее реальный результат, называется «веер», – говорит врач.
Сядьте на стул, поставьте стопы на пол – пятки и плюсневые кости прижаты к полу. Поднимите вверх все пальцы стопы, плюсневые кости остаются на полу. Потяните вниз мизинцы и большие пальцы ног, удерживая три средних пальца каждой ноги на весу. Доведите удержание до четырех минут ежедневно.
Если упражнение не получается, помогайте себе руками, прижимая мизинец и большой палец. Часто, перед выполнением терапевтического веера, требуется «научить» пальцы шевелиться, для этого подойдут разнообразные движения стопой. «Упражнение требует навыка и усердия, делается на каждую ногу по четыре минуты ежедневно и дает реальные изменения уже через месяц практики», – рассказывает специалист.
Хирургическое лечение
По словам Дарьи Черемисовой, операция требуется на третьей стадии халюс вальгус, когда «шишка» выпирает настолько сильно, что пациент практически не в состоянии найти подходящую обувь. Кроме того, в особенно тяжелых случаях изменяется положение не только большого пальца, но и остальных, из-за чего ходить даже без обуви становится очень сложно.
«В результате операции удаляется «шишка» и корректируется положение большого пальца, – говорит врач. – Операция, как правило, малоинвазивная, из стационара при отсутствии осложнений отпускают через несколько часов. Восстановление занимает до 12 недель, в это время необходимо носить специальную послеоперационную обувь (ботинок «Барука»), который помогает сохранить подвижность и в то же время снимает нагрузку с прооперированного отдела стопы».
Если у вас только наметилось образование «шишки», то необходимо без промедления сходить на консультацию к специалисту – подологу или ортопеду. По словам Натальи Скориковой, если ситуация не критична, то достаточно будет сменить обувь и изготовить индивидуальные ортопедические стельки. Но консультацию специалистов откладывать не стоит.