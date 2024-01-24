Кардиолог рассказала, как помочь себе при низком давлении

«Прошу заметить, что низким артериальным давлением обычно считают показания артериального давления ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Многие люди считают, что 90/60 - это гипотония, но на самом деле это нормальные цифры», - уточнила Бокерия в своем Telegram-канале.

Она добавила, что если человек чувствует себя хорошо с давлением 90/60, то нет причин для беспокойства, однако при дискомфорте следует принять меры. К примеру, пересмотреть принимаемые лекарства, некоторые из них могут приводить к снижению давления, увеличить количество потребляемой воды, отказаться от алкоголя, а также есть больше свежих фруктов и овощей.