Кому стоит остерегаться суперинфекции: предупреждение врача Авербаха
В России распространяется сочетание вирусов гриппа и ОРВИ, так называемая суперинфекция. Заражение сразу двумя инфекциями может привести к тяжелому течению болезни и увеличить риск осложнений. Врач-терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», что может помочь в первые дни заболевания.
«Те, у кого с иммунитетом беда – это, как правило, сниженный или неправильно работающий иммунитет, они могут тяжело переносить заболевание, попадать в больницу и даже умирать от банального ОРВИ. У нас в России соотношение примерно три случая смертей из ста заболевших», – сказал терапевт.
Приведенная врачом статистика относится именно к от простудным заболеваниям. По словам Авербаха, единственный способ ими не заболеть – это снижение контактов. Людям со сниженным иммунитетом лучше ограничить себя в прямом общении, не бывать в многолюдных местах. Но даже при этих мерах предосторожности заболеть может каждый, что и происходит во всем мире.
«К сожалению, пока не придумали способ, чтобы болезнь не развивалась. В первый день при первых признаках заболевания принятая аскорбинка в большой дозировке, 1000–2000 мг, может помочь: если и заболеете, то болезнь легче будет переносить. Антигриппин можно принять без фанатизма, можно аспирин выпить, чтобы легче перенести состояние первых дней заболевания. Если заболел, рецепт один: переболеть, перележать», – отметил Авербах.
Тренированный иммунитет дает возможность переносить заболевание гораздо легче, считает врач.
Ранее «ФедералПресс» писал, какие изменения в организме говорят, что нужно срочно бежать к врачу. Зачастую люди обращаются к врачу только тогда, когда что-то мешает вести привычный образ жизни, но желательно начинать лечение задолго до этого.