Кому стоит остерегаться суперинфекции: предупреждение врача Авербаха

В России распространяется сочетание вирусов гриппа и ОРВИ, так называемая суперинфекция. Заражение сразу двумя инфекциями может привести к тяжелому течению болезни и увеличить риск осложнений. Врач-терапевт Лев Авербах рассказал «ФедералПресс», что может помочь в первые дни заболевания.

«Те, у кого с иммунитетом беда – это, как правило, сниженный или неправильно работающий иммунитет, они могут тяжело переносить заболевание, попадать в больницу и даже умирать от банального ОРВИ. У нас в России соотношение примерно три случая смертей из ста заболевших», – сказал терапевт.

Приведенная врачом статистика относится именно к от простудным заболеваниям. По словам Авербаха, единственный способ ими не заболеть – это снижение контактов. Людям со сниженным иммунитетом лучше ограничить себя в прямом общении, не бывать в многолюдных местах. Но даже при этих мерах предосторожности заболеть может каждый, что и происходит во всем мире.