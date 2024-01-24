Туалетную бумагу и зубную пасту могут включить в полис ОМС

"Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда пациент попадает в больницу, получает качественную медпомощь, но при этом сталкивается с неудобным сервисом, проблемами по наличию элементарных бытовых предметов, которые являются для него необходимыми. Поэтому, конечно, для совершенствования качества медуслуг можно было бы рассмотреть такую меру в рамках ОМС для пациентов, которые находятся на стационарном лечении", – отметил он.