Туалетную бумагу и зубную пасту могут включить в полис ОМС
В полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может быть включена оплата вещей, необходимых при пребывании в стационаре, – халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги. Соответствующие рекомендации дали Минздраву в Совете Федерации по итогам слушаний "Актуальные вопросы защиты прав потребителей и пути их решения", передает "Уралинформбюро".
"Министерству здравоохранения РФ рассмотреть возможность уточнения правового статуса стандартов и клинических рекомендаций с позиций обязательности их исполнения; включения медизделий в стандарты и клинические рекомендации с целью повышения их доступности для пациентов; создания стандартов сервисного обслуживания пациентов, позволяющего включать в ОМС оплату бытовых предметов, необходимых при нахождении пациентов в медицинской организации, – халатов, тапочек, зубной пасты и щетки, туалетной бумаги и тому подобного", – приводят выдержку из документа "Известия".
Предложение о расширении использования ОМС заслуживает поддержки, считает глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов.
"Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда пациент попадает в больницу, получает качественную медпомощь, но при этом сталкивается с неудобным сервисом, проблемами по наличию элементарных бытовых предметов, которые являются для него необходимыми. Поэтому, конечно, для совершенствования качества медуслуг можно было бы рассмотреть такую меру в рамках ОМС для пациентов, которые находятся на стационарном лечении", – отметил он.
По словам эксперта, затраты на эти цели будут не очень большими, в первую очередь инициатива может быть реализована в отношении социально незащищенных граждан.