Стало известно о распространении суперинфекций в России

В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно. Об этом со ссылкой на медицинских работников пишут «Известия».

© Лента.ру

Как говорят врачи, ситуация, когда несколько вирусов циркулируют параллельно, происходит с завидной регулярностью, но в этом году к традиционным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.

Наиболее частые сочетания: грипп А и риновирус, грипп А и аденовирус, парагрипп второго типа и аденовирус, риновирус и аденовирус. Встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус.

По словам врачей, сочетание вирусов ведет к более тяжелому сочетанию заболевания и может привести с дополнительным осложнениям.