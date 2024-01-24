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Стало известно о распространении суперинфекций в России

В России все большее распространение получают суперинфекции, то есть когда происходит заражение несколькими инфекциями одновременно. Об этом со ссылкой на медицинских работников пишут «Известия».

Стало известно о распространении суперинфекций в России
© Лента.ру

Как говорят врачи, ситуация, когда несколько вирусов циркулируют параллельно, происходит с завидной регулярностью, но в этом году к традиционным гриппу и ОРВИ добавились микоплазменная инфекция и коклюш.

Наиболее частые сочетания: грипп А и риновирус, грипп А и аденовирус, парагрипп второго типа и аденовирус, риновирус и аденовирус. Встречаются случаи и тройной инфекции: грипп А, риновирус и аденовирус.

По словам врачей, сочетание вирусов ведет к более тяжелому сочетанию заболевания и может привести с дополнительным осложнениям.

Причин называется несколько: сейчас проходит пик заболеваемости, так вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы при низкой температуре. А снижение влажности в помещениях приводит к сухости слизистых оболочек, что делает организм еще более уязвимым перед инфекциями, пишут «Известия».

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