Врачи раскрыли неочевидную опасность храпа

Терапевт Елена Малышева и кардиолог Дмитрий Черкашин раскрыли неочевидную опасность храпа. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале специалисты рассказали, что храп может привести к остановке сердца во сне. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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«У храпящего человека есть непростой механизм, который приводит к повышению давления внутригрудной полости», — отметил кардиолог.

Кроме того, по словам Малышевой, храп может вызывать остановку дыхания. Из-за этого кислород не поступает в мозг, поэтому организм повышает давление, пытаясь восполнить кислородное голодание. В результате, как подчеркнул Черкашин, у храпящего человека может случиться остановка сердца.

Он рекомендовал россиянам при появлении храпа обратиться к оториноларингологу и добавил, что причиной недуга является слабость мягкого неба. Помимо этого, специалист посоветовал тем, кто храпит по ночам, снизить вес, начать заниматься физкультурой и нормализовать питание.