В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасен разбитый градусник

Ртутные градусники до сих пор встречаются во многих домах, несмотря на появление безртутных аналогов. Повреждение такого градусника может быть очень опасно: содержащийся в них жидкий металл при вдыхании может вызвать тяжелое отравление. Сотрудники Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рассказали, что делать, если разбился градусник.

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Эксперты отмечают, что важно как можно скорее собрать ртуть, соблюдая все меры предосторожности. Необходимо закрыть дверь и распахнуть окно в комнате, где требуется уборка, надеть перчатки и маску. Шарики ртути можно собрать в стеклянную банку с водой. Место, где рассыпалась ртуть, нужно протереть влажной тряпкой. Очень важно собрать все шарики ртути, поэтому нужно проверить и труднодоступные места.

Шарики ртути в таре, маску, перчатки и тряпку для уборки необходимо сдать в экопункт. Ртуть нельзя сливать в канализацию или выбрасывать с бытовым мусором, передает газета «Петербургский дневник».