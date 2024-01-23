Определенные продукты, которые богаты питательными веществами, могут оказать положительный эффект на работу мозга и защитить его от преждевременного наступления деменции. Об этом рассказала бренд-шеф Тамара Мосева.

Эксперт посоветовала включить в рацион рыбу. Она содержит большое количество жирных кислот, которые влияют на работу мозга. Омега-3 улучшает память и концентрацию, а также снижает риск развития болезни Альцгеймера. Пользу принесут и ягоды, такие как черника, голубика. Они содержат антиоксиданты и флавоноиды, которые помогают защитить мозг.

Мосева отметила, что нужно есть орехи, особенно миндаль. Они богаты антиоксидантами, витаминами, минералами, которые помогают улучшить когнитивные функции и снизить риск развития деменции.

Также овощи и фрукты также являются источником антиоксидантов, которые предотвращают появление болезни. Употребление в пищу достаточного количества фруктов и овощей каждый день способствует улучшению памяти, внимания, сохраняется скорость восприятия информации.

Снизить риск развития деменции можно при помощи зеленого чая, творога, оливкового масла, передает Pravda.ru.