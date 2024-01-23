Эндокринолог дала советы по «выживанию» в период магнитных бурь

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова напомнила, что многие люди подвержены воздействию магнитных бурь, даже если они не привыкли связывать плохое самочувствие с этим явлением. Например, у некоторых начинает болеть голова, артериальное давление скачет, появляется раздражительность, хронические заболевания заставляют вспомнить о себе.

«Удивительно: ряд ученых считают, что магнитные бури не могут сказываться на здоровье человека, хотя никто не отрицает влияние колебания поля на работу тонких приборов», - написала специалист в своем Telegram-канале и дала несколько советов по выживанию в период магнитных возмущений.

Во-первых, нужно обязательно принимать все лекарства, прописанные врачом для постоянного использования.

«Многие бросают пить таблетки, как только полегчает, но это ловушка. Многие хронические болезни отступают до тех пор, пока человек принимает препараты, поэтому самое время вспомнить, что доктор прописывал», - напомнила Павлова.

Также важно носить с собой таблетки, которые помогают справиться с симптомами, вызванными магнитными бурями. Речь идет о препаратах от головной боли, для нормализации давления и сердечного ритма, а еще лекарства для индивидуальных случаев. Эндокринолог порекомендовала пить травяные чаи в качестве успокаивающих средств, отказаться от жирной/жареной/соленой пищи, попробовать расслабиться на массаже, йоге или ароматерапии (подойдет лаванда, роза, лимон, мята и другие запахи).