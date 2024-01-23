Заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю в России на 6,9%
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась за неделю в российских регионах снизилась на 6,9%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%», — говорится в заявлении.
Кроме того, за неделю госпитализировали 3248 человек.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 40% после праздников.