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Заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю в России на 6,9%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась за неделю в российских регионах снизилась на 6,9%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Заболеваемость коронавирусом снизилась за неделю в России на 6,9%
© Unsplash

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%», — говорится в заявлении.

Кроме того, за неделю госпитализировали 3248 человек.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 на 40% после праздников.

Болезни и лекарства
Анна Попова
Роспотребнадзор