Стоматолог рассказала о наиболее опасной болезни зубов
Затягивание лечения приведет к распространению инфекции за пределами зуба – в такие моменты возникает боль при надкусывании – и развитию флюса – воспаления соединительной ткани челюсти.
Отдельно стоматолог Кадькалова заявила, что снизить риски возникновения зубных заболеваний могут регулярные профилактические осмотры у специалистов.
В эфире радио Sputnik она подчеркнула:
Пациенты жалуются, что стоматология – это дорого. Надо понимать, что если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет.
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