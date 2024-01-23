Стоматолог рассказала о наиболее опасной болезни зубов

Пациенты жалуются, что стоматология – это дорого. Надо понимать, что если вы будете ходить раз в полгода на профилактический осмотр, то никакое заболевание не уйдет, условно, дальше кариеса. И если пациент заботится о гигиене, то серьезных проблем с зубами у него не будет.