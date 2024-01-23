Витамин В12 отвечает за психоэмоциональное состояние и нормальную работу ЖКТ, поэтому его недостаток в организме очень важно компенсировать. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, иммунологом Ириной Ярцевой, как распознать дефицит витамина B12 в организме и что с этим делать.

Как рассказала специалист, В12 содержится в пище животного происхождения и отвечает за построение незаменимых кислот. В растительной пище его нет, но у организма есть способность синтезировать его в собственном кишечнике.

— Обычно дефицит витамина наблюдается у веганов, у людей, которые злоупотребляли алкоголем, перенесли операцию на желудке или имеют проблемы с поражением кишечника, а также те, кто длительно принимали лекарства для улучшения работы ЖКТ и против диабета, — пояснила Ярцева.

По ее словам, среди симптомов, которые говорят о недостатке витамина B12:

слабость;

опухший и воспаленный язык;

онемение рук и ног;

дислексия;

заторможенность;

снижение аппетита.

— Также недостаток витамина В12 может привести к анемии, сухости кожи, неврологическим жалобам, повышенной утомляемости, нервозности и снижению стрессоустойчивости. И по этим признакам тоже можно определить дефицит, — подчеркнула Ярцева.

Компенсировать недостаток витамина в организме можно медикаментозно, целенаправленно используя внутримышечные инъекции. Это самый действенный способ восполнить дефицит, добавила терапевт.