Против каких болезней гомеопатия эффективна: отвечает врач

Несмотря на то что в целом гомеопатию относят к лженаукам, есть качественные исследования, подтверждающие её полезность в борьбе с определёнными недугами. К ним относится инфекция верхних дыхательных путей у детей, кровоизлияние после ринопластики и фибромиалгия. Подробнее об эффективности гомеопатических препаратов «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт клиники «К+31» Валерия Тхорикова.

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Одно из главных отличий гомеопатических препаратов от традиционных лекарств — малое количество данных, подтверждающих их эффективность. Современная доказательная медицина предписывает сначала доказать эффективность и безопасность препарата, и только потом его использовать. Гомеопатия зачастую себя этим не отягощает, но в этой области тоже есть исследования. Основная претензия к ним — качество доказательств.

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«Однако есть несколько исследований, которые довольно качественные, хотя и с определёнными методологическими проблемами. Они говорят о том, что гомеопатия может быть полезна для лечения определённых состояний: это аллергический ринит, это вирусная инфекция верхних дыхательных путей у детей, это кровоизлияние после ринопластики или процедур на лице и фибромиалгия», — Валерия Тхорикова, врач-терапевт, кардиолог клиники К+31.

При этом возникает вопрос: а насколько вообще безопасно лечение гомеопатическими средствами? Врач напомнила, что основной принцип создания гомеопатических препаратов — потентизация. Исходное вещество много-много раз разбавляется и встряхивается, снова разбавляется и снова встряхивается. Получается раствор с огромным растворением вещества.

«Так как очень большое разведение исходного вещества происходит при создании гомеопатического препарата, лечение ими является в общем и целом безопасным. Как правило, безопасным», — пояснила специалист.

Можно ли в таком случае приравнивать гомеопатию к плацебо — вопрос спорный. Медик добавила, что она также не встречала препараты, которые маскировались бы под гомеопатические, но при этом были бы активно работающими. Сама специалист не использует гомеопатию в своей практике.